寒假剛開始，不少學生們進入耍廢狀態，同時受到疫情影響，遠距教學也成趨勢，孩子接近3C的時間比平日更長。假期過後常有家長帶著孩子到眼科求診後發現，孩子的近視度數竟在短期之內暴增。EyePlus聚英視光眼科大安院院長王馨慧醫師強調，高度近視對眼睛帶來的危機會影響一輩子，孩子愈早近視就愈容易成為高度近視族，因此，及早矯正與控制近視度數的增加，才是遠離高度近視的好方法。

根據教育部108學年度統計，全台小學生近視人數已高達50萬人，資料更顯示到高中時近視率已經突破8成。值得注意的是，數據顯示，平均每5年近視年齡將提早一歲，近視的初始年齡層越來越低。王馨慧醫師表示，若沒有妥善控制，近視度數可能成長100度至125度，小小年紀就可能有500度以上高度近視，「醫學界發現，高度近視的國小學生眼球年齡，幾乎就像是80歲老人家。」

50萬學童有視力惡化危機。(圖/EyePlus聚英視光眼科提供)

●高度近視不可逆 趁早診治盡量控制！

王馨慧醫師舉一名小學五年級的周小弟為例，小三時發現近視約100度，初期透過點散瞳劑跟近視眼鏡控制，但是藥水讓他眼睛看不清楚，好動的孩子也常弄壞眼鏡，結果短短一年多，近視度數竟然飆到250度，讓媽媽憂心忡忡。

針對孩子的近視問題，目前醫療上建議點阿托品藥水(即散瞳劑)、配戴兒童近視控制眼鏡或角膜塑型片。(圖/EyePlus聚英視光眼科提供)

「孩子的同學本來戴眼鏡，後來我見到他都不用戴，好奇問他做了甚麼事，」周媽媽在聽到同學配戴角膜塑型片的經驗後，帶著孩子來到眼科向醫師諮詢角膜塑型片。

「孩子到現在已經配戴角膜塑型片7個月左右，近視控制在250度，沒有繼續飆高，」媽媽很開心分享，晚上睡前幫孩子戴上角膜塑型片、睡醒取下，到現在小孩不管打球、跑跳都不用擔心撞壞眼鏡，孩子開心，媽媽也放心多了。

王馨慧醫師建議，孩子的近視治療，除了藥物像是散瞳劑或是配戴眼鏡之外，角膜塑型片是目前流行的近視控制方式。「兒童每晚在睡前戴上，配戴6至10小時，利用物理原理調節眼角膜弧度，起床後恢復清晰視力，無需藥物且不影響眼睛的自然調節力，配戴中的兒童病患大多有良好的反饋。」不過醫師強調，鏡片的清潔與配戴時的注意事項，需要孩子和家長共同配合；同時這是非常精密的醫療診治過程，必須經由專業眼科醫師評估，千萬不要在市面上隨意購買或聽信商家建議。

角膜塑型診治原理。(圖/EyePlus聚英視光眼科提供)

王馨慧醫師提醒，孩子若有近視警訊的時候就應該儘早進行控制，一旦錯過黃金期，就有可能發展成高度近視，如要透過角膜塑型調整視力，最佳年齡層是10歲起到18歲左右。醫師強調，不論透過藥物、配戴近視眼鏡或角膜塑型等任一方式，都要盡早處置，才能避免高度近視導致眼部病變，如：早年性白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變等等，甚至還有可能會永久性失明，「兒童近視不可逆，及早控制利大於弊。」

(中時新聞網)