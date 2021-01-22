【避桃攻防】請全國鄉親為桃園加油 前藍委：我桃園我驕傲 09:532021/01/22 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 孫大千臉書發文。(摘自孫大千臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 部立桃園醫院的疫情引發軍方及部分縣市「禁桃令」，國民黨前立委孫大千在臉書發文說，桃園市一直勇敢的承擔著台灣防疫工作的重責大任，不管是邊境管制、入境防疫旅館，甚至是新冠肺炎專責醫院，桃園市都義無反顧，全力配合。「身為桃園市的一份子，我感到非常的驕傲和光榮。」 孫大千說，他可以諒解國防部和部分縣市政府為了避免出現防疫破口，而做的超前部署，但是，他更期待全國鄉親都能夠給桃園市加油！給桃園市的醫護同仁加油！ 部桃乳癌患者轉診遭拒 名醫暖心喊話：來找我 股王爭霸實大立光暫勝 股價再度逼近3千元 (中時 ) #桃園市 #孫大千 #禁桃令 #驕傲 #加油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 禁桃令連爆 鄭文燦籲防疫同心 04:102021/01/22 焦點要聞 桃醫疫情爆恐入社區 台大醫：第一線醫生需要這工具 00:262021/01/22 生活 正忠排骨1500便當挺部桃 去年拒送中榮！網誇洗白了 09:372021/01/22 生活 「最近不要去桃園」禁令引熱議 小英總統出聲了 07:202021/01/22 生活 國防部發「避桃令」 國民黨：應給桃園送暖 11:052021/01/22 政治 蕭美琴受邀出席拜登就職 林濁水：有什麼好驕傲 13:202021/01/22 政治 桃醫轉出72病患 專家直言成隱憂 04:102021/01/22 焦點要聞 桃衛爆2疫調人員隔離自主管理 現場狀況曝光 12:002021/01/22 生活 桃園衛生局大消毒 二採結果出爐 鄭文燦證實2人發燒 11:392021/01/22 生活 2疫調人員驚傳發燒 桃園衛生局大消毒 04:102021/01/22 焦點要聞 怕死別來！桃園慘被貼標籤 網曝1點嗆：台北絕對淪陷 10:162021/01/22 生活 政治熱門新聞 【避桃攻防】5縣市祭出避桃令侯友宜一動作 輿情民調：高招 - 政治 王浩宇被罷後一篇文又爆爭議 網看完轟：沒救了 - 政治 連勝文嘆國民黨丐幫化 媒體人曝隱藏多年真正幫主：他完全靠乞討從政 - 政治 蕭美琴出席拜登就職典禮成羅生門？張競秀邀請函照片揭盲點 - 政治 拜登就職典禮曝重大玄機 港媒看穿：蔡英文在準備轉向了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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