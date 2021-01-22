部立桃園醫院的疫情引發軍方及部分縣市「禁桃令」，國民黨前立委孫大千在臉書發文說，桃園市一直勇敢的承擔著台灣防疫工作的重責大任，不管是邊境管制、入境防疫旅館，甚至是新冠肺炎專責醫院，桃園市都義無反顧，全力配合。「身為桃園市的一份子，我感到非常的驕傲和光榮。」

孫大千說，他可以諒解國防部和部分縣市政府為了避免出現防疫破口，而做的超前部署，但是，他更期待全國鄉親都能夠給桃園市加油！給桃園市的醫護同仁加油！

(中時 )