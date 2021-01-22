30歲大陸男歌手華晨宇2013年參加《快樂男聲》，最後以總冠軍身分出道，近來他常傳與前韓國女團Sunny Days31歲成員張碧晨秘密交往，還被眼尖網友發現許多情侶信物，隔空放閃，但兩人都沒正面回應。昨(21日)有網友爆料兩人隱婚生子，昨才替孩子報了戶口，而華晨宇堂哥後來發文，用「群魔亂舞」四字疑似否認謠言。

昨八組兔區娛樂圈微博爆料，指某位有3000多萬粉絲的頂流男偶像隱婚生子，昨天才幫小孩報了戶口，而太太也是藝人，網友點名粉絲超過3000萬的男星有蔡徐坤、王一博、華晨宇、鄧倫、馬天宇、張汗、劉昊然、陳學冬等。在各種猜測中，華晨宇從3年多前就傳出疑似和2014年退出韓國女團Sunny Days回國打拚的張碧晨密戀，質疑兩人嫌疑最大。

華晨宇被傳隱婚生子。（圖／翻攝自華晨宇yu、八組兔區娛樂圈微博）

消息一出，男星張大大首先回應：「我不是頂流……這次真的不是我」，引來網友笑炸：「我們調戲他，他還當真了」，華晨宇的表哥、微博網友「麗江布丁爸爸」也意有所指說：「庚子年末，妖風四起，群魔亂舞」，被猜射是出面替華晨宇否認隱婚傳聞。

華晨宇堂哥回應。（圖／翻攝自麗江布丁爸爸微博）

而華晨宇以歌手身分出道後，名聲扶搖直上，2019年富比士中國名人榜名列33名，每回推出新專輯總能蟬聯多次冠軍，張碧晨2014年回大陸後，參加《中國好聲音3》成為那英戰隊成員，最後獲得年度總冠軍，去年初有網友曬圖暗示兩人帶情侶戒指，男方去長沙錄影，女方後腳愛相隨，還戴了疑似跟男方同款的帽子，2018年女方公司一度否認，強調：「沒有的事。」對於之後的傳聞也懶得回應。

(中時新聞網)