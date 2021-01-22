部立桃園醫院爆發院內群聚感染，國民黨立委吳斯懷批評政府，該封院不封院，硬要說是「清空」，更提醒政府應預擬局部或區域封城計畫，以免臨事慌亂，結果卻遭網友砲轟。資深媒體人尚毅夫也痛批，不懂專業的人不要談封院，請國民黨不要再拿封院說嘴了。

衛福部桃園醫院爆發新冠病毒肺炎院內群聚感染，疫情且有擴散趨勢。為此，吳斯懷19日在臉書發文表示，中央流行疫情指揮中心還在擠牙膏，爆一個新增案，開一次記者會，記者會說明案情遮遮掩掩，語焉不詳，讓桃園醫院、醫護人員、病患不知道如何是好，進退兩難，不敢回家。

吳斯懷痛批指揮中心，個案足跡交代的不清不楚，弄得桃園地區人心惶惶，該封院不封院，硬要說是「清空」，現在桃園醫院執行清空計畫，將醫院內所有人清空，樓層管制並全面消毒，隔離醫護人員。過去的超前部署拋棄了？從嚴從難也忘記了？一旦疫情擴散，再開記者會也來不及了。

對於接下來台灣該如何應對，吳斯懷也提出幾點呼籲：第一、桃園地區公務單位、三軍部隊、學校暫停來往洽公（兩週）。第二、桃園地區各公部門(陸軍司令部、三軍部隊)非急需公務，暫停至中央部會洽公（兩週）。第三、桃園地區民眾每天跨區上班、上學，應加強防護措施。第四、盡可能取消各類大型群聚活動。第五、近期各部會官員、國會聯絡人員，密集進出立院說明預算，應精簡人員，嚴格進出管制。第六、全國防疫醫療資源儘早完成整備(包含硬體、軟體)。第七、預擬局部或區域封城計畫，以免臨事慌亂。第八、定期公布疫情變化，公開透明，避免民眾猜疑，造成人心惶惶。

不過，吳斯懷的說法惹怒網友，大批網民到其PO文底下怒轟，「你真的以為你是醫生嗎？非專業閉嘴吧，等你考上醫生執照再來嘴」、「先把你家封起來吧」、「原來桃園的KMT都想被封城，早說嘛」、「封城？大哥你可以看一下台灣面積多大嗎？別老是看國外媒體報導來建議政府機關怎麼做」。

尚毅夫21日也在政論節目《突發琪想》上批評，不懂專業的人就不要談封院，以前執行封院失敗的人也別再談封院，過往曾經參與SARS封院的專業人士提到這段過去，都認為封院都是錯誤的決定，所以他認為國民黨現在也不用再多說嘴。尚毅夫強調，現在指揮中心最重要的就是資訊要透明，資訊越透明，人民的恐懼心就會下降，反之就會加強。

(中時新聞網)