★黑龍江/黑龍江省衛健委公告，1月21日0至17時，黑龍江省新增新冠肺炎確診病例47例（綏化市望奎縣35例，其中望奎縣無症狀感染者轉為確診病例7例，綏化海倫市無症狀感染者轉為確診病例1例，大慶市肇州縣無症狀感染者轉為確診病例1例，哈爾濱市利民開發區7例，哈爾濱市呼蘭區3例）。新增無症狀感染者88例（綏化市望奎縣42例，綏化海倫市8例，綏化安達市5例，哈爾濱市利民開發區22例，哈爾濱市呼蘭區9例，齊齊哈爾市昂昂溪區2例）。

★石家莊市/1月21日0至24時，河北省省會石家莊市新增新冠肺炎確診病例15例。患者最小1歲，為全市首例確診病例的外孫女。目前，對所有追蹤到的密切接觸者已全部採取集中隔離醫學觀察措施，各項防控措施有序進行。

★上海市/上海市衛健委今早（22日）通報：1月21日0—24時，通過口岸聯防聯控機制，報告3例境外輸入性新冠肺炎確診病例。病例1為中國籍，在美國留學；病例2為中國籍，在瑞士留學；病例3為中國籍，在印度工作。3例境外輸入性確診病例已轉至定點醫療機構救治，已追蹤密切接觸者72人，均已落實集中隔離觀察。

1月21日0至24時，上海新增本地新冠肺炎確診病例6例，這6人全部都住在黃浦區。目前，已追蹤到其在上海市的密切接觸者74人，均已落實集中隔離觀察。對病例曾活動過的場所已進行終端消毒。

★北京市/1月21日0至24時，北京新增3例本地確診病例和1例無症狀感染者，都住在大興區天宮院街道融匯社區；新增2例境外輸入無症狀感染者。已對上述確診病例開展流行病學調查，按要求落實管控措施。

據北京市西城區人民政府新聞辦公室官方微博消息，本輪疫情發生以來，外區確診病例活動軌跡涉及西城區，西城區已先後組織4輪相關行業人員及確診病例活動軌跡所涉相關人員核酸檢測45萬餘人次，結果均為陰性。

考慮到近期外部輸入風險增大，為確保全區廣大居民、駐區單位工作人員生命安全和身體健康，西城區新冠肺炎疫情防控工作領導小組決定，今、明2天（1月22日至1月23日）組織區域內全員核酸檢測。

★天津市/1月18日，天津市疾控中心在對入境新冠肺炎陽性人員鼻咽拭子樣本進行基因測序監測中，發現1株新冠病毒為英國發現的新冠病毒變異株，1月21日，經中國疾控中心複核，確認為英國發現的新冠病毒變異株，這是天津境外輸入新冠肺炎確診病例中，首次檢出英國發現的新冠病毒變異株，且與近期大陸其他省份本地病例的病毒無關聯。

該病例為天津市第171例境外輸入確診病例，中國籍，近期居住地為加納阿克拉，在法國巴黎乘坐CA934次航班，於1月7日抵達天津濱海國際機場，入關後即被集中隔離，1月8日診斷為新冠病毒無症狀感染者，1月9日，因出現發熱伴乾咳症狀，診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。目前，該病例於天津市定點醫院單間隔離治療。該病例同航班所有旅客均按要求落實14天隔離觀察措施，隔離期間未報告異常，核酸及特異性抗體檢測均為陰性。

(中時 )