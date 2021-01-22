65歲大陸資深演員杜旭東，身兼海政電視藝術中心演員劇團團長、中國電視藝術家協會理事身分，在戲劇圈佔有一席之地，是知名老戲骨，他也拍攝過不少經典作品，包括《大宅門》、《神醫喜來樂》等，然而日前他發出一段影片，是他正看著替身演員高空墜落的畫面，卻意外引起公憤。

杜旭東日前在微博曬出一段影片，只見他頂著光頭造型，穿著黑色外套，對鏡頭講解片場的狀況，看起來精神狀況不錯，儘管臉上充滿歲月痕跡卻面色紅潤，講話也中氣十足，他透露現場是一名替身演員代替他上場，要完成從高空墜落的戲份。

杜旭東拍下替身演員落下的畫面。(圖/翻攝自微博)

畫面中能看到，替身演員被懸吊在約2層樓高的位置，地面上雖然有保護墊，但面積並不大，看起來十分危險，隨後替身演員便從高空落下，杜旭東還在影片下方留言補充，正式開拍時，地上不會有任何防護措施，「真拍時要摔在地上」，貼文一出，立刻在網路上掀起爭議。

杜旭東還在貼文底下強調正式開拍沒有防護。(圖/翻攝自微博)

不少網友都怒斥杜旭東不敬業，不把替身演員的命當命，但也有網友指出，杜旭東的年事已高，這種事還是要交給專業的人去做，畢竟大部分老戲骨都已經退居幕後，像杜旭東堅持拍戲的人少之又少，還有理性的網友分析：「我很尊重杜旭東老師，但播放這麼一段毫無意義的視頻，從自己的年齡、閱歷上是格格不入，感到很遺憾。」

(中時新聞網)