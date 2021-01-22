美律(2439)今年營運嗅到回溫訊號，也看好疫情對產業帶來改變，將在今年持續發威，另外，為扎根電聲領域，美律也與高中合作，首度開放耗資4000萬建造的專業無響室，以利整體產業的永續發展。

美律營運2020年受到新冠肺炎衝擊，尤其是去年上半年營運受到衝擊，惟自第三季起以出現回溫訊號，營收已經超越百億大關，市場也看好去年第四季營運將持續回溫，展望2021年，美律看好疫情對產業帶來改變，包括居家上班、遠距學習等工作型態，帶動企業用耳機需求很強勁，該動能將在今年持續發威，另外宅經濟帶動下，各家大廠的新款遊戲機也將帶動Gaming耳機是市場活絡。

美律扎根電聲領域，也與文華高中合作，舉辦「耳機DIY 」活動，並開放全台最大耗資四千萬無響室供學生參觀，這是美律首度對開放高中生參觀耗資4000萬建造的專業無響室，逢甲大學無響室是由美律實業與逢甲進行產學合作建製而成，擁有全國第一符合 ISO3745、ISO7779國際級的電聲實驗室，是目前台灣最大的聲學無響室。

耳機是近年來電聲領域中的主角，舉凡抗噪耳機、運動耳機、睡眠耳機以及近年來的真無線耳機，都是重要的人機介面，美律總裁黃朝豐也表示，在AIoT的浪潮下，耳機的想像無遠弗屆，可成為健身教練、睡眠助理、甚至成為你的隨身醫生。

目前美律的廠區主要有大陸深圳、蘇州、惠州，還有泰國和越南，因應美中貿易站，大陸區產能以往都在做歐美客戶，未來會接更多大陸客戶，也會將歐美客戶移到泰國、越南，其中越南廠成本比較有競爭力，3年內希望把產能衝上占整體的25%。

(時報資訊)