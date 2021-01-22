疫情方興未艾下，使得日本2020年12月核心消費者物價指數(CPI)，出現年減1％現象，並創下自2010年9月後最大跌幅，這也表示日本可能將要承受通貨緊縮所帶來的壓力。

這次最新公布的全日本核心CPI，是包括石油產品，但剔除新鮮食品，是比預估值減少1.1％好一點，但較2020年11月下降0.9％來說，卻是差一點。但是，若將新鮮食品與能源成本，雙雙不列數計算的核心CPI，在2020年12月則是下降0.4％。

根據統計，2020年12月核心CPI數值，也是超過10年來跌幅最大的一次。回溯至2010年9月，日本這個以出口為導向的國家，當時正面臨著通貨緊縮與日圓大升的雙重打擊。

油價暴跌，部分可歸咎於油價萎靡不振，但這次經濟數據透露出日本要正視可能將重返經濟衰退與通貨緊縮的惡劣環境，因為前首相安倍所造就的景氣榮景，都已被疫情無情地吞噬。

為了防疫，2020年初開始，日本一直在限縮各種經濟活動交流，故幾個月後的4月至6月時，日本也出現二戰後最嚴重一次的經濟衰退期。所幸就此，日本景氣一點點在慢慢復甦，這都要歸功於漸有起色的出口，與日本國內對耐久財有強勁需求。

好景不常，22日最新數據凸顯日本政府目前正陷入兩難之中。因為了要抑制疫情擴散，不得不在主要都市實施緊急狀態；但此同時，又會重傷民間經濟活動。

(時報資訊)