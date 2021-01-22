歐洲央行(ECB)維持貨幣政策穩定，然警告新冠疫情可能對歐元區復甦造成傷害，歐股在尾盤失去火力，縮窄升幅。

周四泛歐Stoxx 600指數盤中一度上漲0.8%，收盤持平，小漲0.05點或+0.01%，為410.89點。石油股和房地產股拉低了指數。

主要能源股BP、皇家殼牌(Shell)、道爾達(Total)皆下錯超過2%。攢業數據顯示美國石油庫存意外上升，油價下滑。

歐洲央行維持其政策不變，無其他意外。然主席拉加德(Lagarde)警告，新一波的病例飆升以及對活動限制將在近期減緩活動，如有需要，央行已準備好對經濟提供更多支持。

ING全球主管Brzeski認為，拉加德同時點出正面和負面發展，但總結認為，沒有理由去對12月提出的預測進行廣泛的評估。但Brzeski也認為央行12月提出的第一季GDP季增0.6%，是「有一點太樂觀」。

歐股周四一度升至近11個月的高點，投資人下注於美國總統拜登(Biden)更多刺激計畫的順利推出，拜登也簽署了十數個行政命令，包括重返巴黎氣候協定。

法國商業不動產商Unibail-Rodamco-Westfield和法房地產商Klepierre分別跌8.4%和6.5%，帶動房地產股跌1.5%。

再生能源股上漲。丹麥風力渦輪機製造商為斯塔斯(Vestas)、西門子哥美颯(Siemens Gamesa)、丹麥的離岸風力集團沃旭能源(Orsted)皆上漲在1.4%到3.9%之間。

英國軟體公司Sage集團漲4.9%。該公司報出較高的季度營收。科技股也在美國那指創新高下，激勵上漲。

西班牙洲際銀行(Bankinter)漲4.3%。該銀行預期貸款收入和貸款成長都會增加。

(時報資訊)