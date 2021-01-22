即將上任的英特爾執行長格爾辛格（Pat Gelsinger）周四表示，該公司大部分2023年銷售的產品將在自家工廠生產，但也概述了「雙軌制」的未來，亦即英特爾也將更加倚重委外代工。

周四一般交易時段，英特爾尾盤股價飆升，終場大漲6.46%，收在每股62.46美元。該公司提前發布財報，其上季業績優於市場預期，且本季展望意外強勁。

《金融時報》報導，英特爾透露在公布業績前遭駭客入侵，周四英特爾盤後下挫約1.9%。

在盡力解決7奈米晶片製程技術延宕之際，英特爾上周任命VMware高管格爾辛格接任執行長，此人事安排於2月15日生效。

在周四的法說會上，格爾辛格表示，過去一周他檢視了英特爾的製造業務，「我對7奈米計畫的體質與復甦進展感到高興。我相信我們2023年大部分產品將在自家工廠製造，但有鑑於我們產品組合廣泛，我們可能同時將擴大某些技術和產品的委外代工」。

格爾辛格表示，英特爾正迎來龐大的機遇，但要抓住這些機會，我們必須提供最好的產品，並持續走在客戶需求前方，我們必須在競爭激烈的市場中變得更為敏捷。

格爾辛格表示他將提供更多細節，說明在他接任執行長職位後，哪些晶片將由自家生產。

英特爾周四公布的第一季營收與獲利均超越華爾街預期，繼續受益於遠端上班與宅娛樂模式引爆的筆電與PC需求。

英特爾去年第四季營收為200億美元，優於市場預期的175億美元。調整後每股盈餘為1.52美元，亦高於市場預期的1.10美元。

第四季PC晶片業務營收為109億美元，優於市場預期的95.7億美元。

近幾年來成為英特爾成長引擎的數據中心事業集團，第四季營收達61億美元，優於市場預期的54.8億美元。但來自雲端運算客戶的營收年減15%，為連續第二季下滑。雲端運算客戶採購的晶片量下滑9%。

英特爾財務長戴維斯（George Davis）表示，這是因為客戶之前購買大量晶片，然後在接下來幾季「去化」庫存所致。數據中心晶片事業第四季營業利潤率為34%，不如前一年同期的48%。

戴維斯表示，隨著我們進入下半年，數據中心事業的營利率可望提高，屆時雲端運算晶片銷售料將反彈。但現在判斷這樣的復甦是否會在2021年第一季或第二季展開仍為時過早。

在公布意外強勁的營收與獲利後，該公司亦將股利提高5%。

戴維斯表示，在2021年下半年，英特爾10奈米晶片產量將超越14奈米晶片產量。此前英特爾向投資人表示，這個交叉點將在今年發生，但未透露具體的時間點。

根據IDC調查，去年第四季英特爾在PC市場重拾一些動能，其PC晶片銷量增長33%，超出整體PC晶片市場的增長26%。該公司已在去年底的節日購物季節發布用於高階PC的新「Tiger Lake」晶片。

英特爾預估第一季調整後營收為175億美元，調整後每股盈餘為1.10美元，優於市場估的營收160.6億美元、每股盈餘93美分。

(時報資訊)