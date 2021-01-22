警方今天表示，在美國總統拜登就職數小時後，就有示威民眾襲擊波特蘭、西雅圖，民主黨和聯邦移民單位的辦公室遭到破壞，警方據信動用催淚瓦斯與閃光彈控制場面。

太平洋西北地區（Pacific Northwest）去年開始成為抗議的溫床，盼隨川普任期結束、能很快讓與極左派組織相關的暴力動亂停歇這樣的願望，在20日破滅。

20日下午，有約150人破壞了俄勒岡州（Oregon）民主黨辦公室。之後在晚間，也是約150人左右，突襲美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement,ICE）在波特蘭的辦公大樓。

波特蘭警方發言人艾倫（Kevin Allen）說：「群眾中有人帶了胡椒彈槍、電子控制武器、大型煙火、盾牌和石塊。」

他補充說：「聯邦執法人員向群眾發射了用來控制場面的彈藥。」但他並沒有明確指出是甚麼種類的彈藥。在衝突中，至少有8人被捕。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）旗下的地方電視台KOIN 6 News目擊到，「看起來似乎是催淚瓦斯，還有閃光彈，以及如胡椒彈等低致命性的彈藥」。

在西雅圖，警方表示，群眾砸破玻璃、在建築物塗鴉，並焚毀美國國旗，警方至少逮捕其中3人。

執法單位尚未對示威活動的性質或政治動機做出評論。

(中央社)