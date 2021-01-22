聯詠(3034)2021年營運不淡，在漲價效應帶動下，首季可望淡季不淡，法人也看好，聯詠2021全年營收仍有15%的成長空間，今股價開高走高，大漲逾5.5%，最高達432.5元，再創歷史新高。

有鑑於目前市場依舊供不應求，市場預估聯詠本季將再調高大尺寸面板驅動IC、整合觸控暨驅動IC平均價格，淡季不淡的情勢確立，且在漲價效應下，有助於聯詠未來數季毛利率存在成長空間，獲利也將順勢看俏。

法人樂觀預估，儘管聯詠2020年營運暴衝基期已高，但今年依舊不淡，在面板驅動IC(DDI)與系統級晶片(SoC)的助威下，預估2021年營收仍會年增15%。

目前產業面臨最大風險莫過於晶圓產能的緊張，聯詠因出貨規模為業界之冠，故相對具有優勢，可降低晶圓產能緊縮造成的風險。聯詠2020年第四季合併營收224.53億元、季增2.1%，創單季歷史新高，累計2020年全年合併營收達799.56億元，同創新高水準，年增24.2%。

(時報資訊)