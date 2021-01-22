在前任總統川普任命的美國國際媒體署執行長派克離職後，美國總統拜登任命台灣出身的趙克露，出任負責美國對外廣播事務的美國國際媒體署代理執行長。

前任美國國際媒體署（USAGM）執行長派克（Michael Pack）是保守派電影製作人，也是川普（Donald Trump）的堅定支持者，他在美國國際媒體署執行長任內，被控不當干預新聞自由。

根據美國之音（VOA）報導，拜登政府昨天一上任就要求派克辭職，讓去年6月才被任命的派克黯然下台。

拜登並在昨天任命曾擔任美國之音代理總台長的趙克露（Kelu Chao）出任代理執行長職務。趙克露畢業自政治大學新聞系，之後負笈美國並進入美國之音工作至今。

趙克露的父親是前中央日報副社長趙俊廷，過世時政府還曾頒贈褒揚令，表彰他對台灣新聞的貢獻，趙克露可謂是克紹箕裘。

美國國際媒體署是美國聯邦政府負責對外廣播事務的獨立機構，負責管理美國之音、古巴廣播辦公室等機構，並監管自由歐洲電台、自由亞洲電台等非營利機構。

(中央社)