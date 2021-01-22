1.鴻海(2317)：三大法人強力拉抬，昨日合計買超逾1.3萬張，早盤強勢創高來到120元之上。

2.廣宇(2328)：車用題材當靠山，股價回檔至40元附近有守，今早多方啟動攻勢，逆勢大漲約4%。

3.福懋油(1225)：天冷加上農曆春節採購旺季有利業績表現，股價自底部彈升，早盤走高2%，拚穩5日線。

4.華紙(1905)：漲價題材紅不讓，多方繼續反攻，勁揚逾2%。

5.世紀鋼(9958)：營運可望創高+低檔，買盤進場承接，走高3%以上。

6.富邦媒(8454)：疫情嚴峻助攻宅經濟，強拉半根漲停板，創新高價來到870元。

7.嘉澤(3533)：基本面具優勢且股價回檔未再破底，買盤伺機進場，今早大漲4%逼近550元。

8.環球晶(6488)：調高Siltronic收購價，昨完成填息後，早盤續漲近4%。

9.昇佳電子(6732)：感測器新品訂單到手，H1添動能，股價上漲逾4.5%，站穩所有短均。

10.建新國際(8367)：去年EPS上看2.4元，外資轉買超，晨盤走揚近5%。

11.元晶(6443)：因應成本增加，太陽能模組廠醞釀漲價，推升早盤股價上攻近5%。

12.雍智科技(6683)：Q1營收續拚創高，股價高漲近9%，再攀波段新高價。

13.聯合再生(3576)：成本墊高，太陽能模組首季吹漲風，晨盤挾量上漲逾7%，重返5日線。

14.群聯(8299)：漲價題材激勵，加上外資喊買進至525元目標價，早盤續漲逾4%，躍上400元關卡之短波高點。

15.國碩(2406)：太陽能題材，加上拜登綠電激勵，股價走揚逾5%。

16.安集(6477)：太陽能族群暖陽，擴產題材穩健，晨盤帶量上攻近5%。

17.聯詠(3034)：IC設計熱鬧，早盤再衝漲逾4%，劍指500元大關。

18.力成(6239)：外資連7日買超，股價上漲逾3%，穩居100元關、5日線上。

19.大亞(1609)：拜登就職，綠能可期，外資昨回補，早盤漲逾6%，收復10日線及月線。

20.耀登(3138)：三大業務看俏，外資連6日買超，早盤觸及漲停，站上10日線。

21.高力(8996)：訂單動能強勁，今年獲利有望雙位數成長，早盤放量漲逾4%，觸及年線。

22.開發金(2883)：每股23.6元公開收購中壽股份，中壽點頭，早盤抗跌。

23.樺漢(6414)：挾電動車題材，三大法人昨聯手買超，早盤漲逾3%，周線失而復得。

24.大銀微系統(4576)：半導體產業復甦，訂單看至6月，早盤漲逾6%，改寫前高。

25.聯電(2303)：法人壓寶，早盤短暫翻黑後強勢逆轉，華麗走高半根漲停板。

(時報資訊)