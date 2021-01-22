假如這招有用，或許可以提供國內的PLG或SBL當作參考！根據熱火隨隊記者威爾曼索22日報導，預計下周五開放1500名擁有季票觀眾進入美航中心看球的熱火，打算啟用專門嗅聞新冠病毒的特種狗輔助，藉以判斷進場觀眾是否感染。
「假如打算進入美航中心的1名觀眾，或是同行的任何一個人被特種狗嗅出有可能感染新冠病毒，那麼這些人都不可以進入場內，」威爾曼索表示，「接下來工作人員就會告訴你們，假如你們無法進場，將如何處理已經購買的球票。」
假如觀眾拒絕特種狗的檢查，那麼還有其他的檢測選擇，但花費時間會比較久，可能至少必須45分鐘以上，代表熱火間接迫使所有進場觀眾都必須接受特種狗的檢查，儘管這種作法並無任何醫學根據，熱火只想趕緊開放觀眾進場賺錢。
熱火這樣的防疫措施，自然引發不少網友攻擊，像是有球迷就說，「請想一下，假如有狗對你叫，你就被警衛趕走不得看球。」或是，「狗能聞出病毒嗎？我很懷疑這些狗受過什麼訓練。」、「我必須洗澡了，否則狗就聞到我難聞的體臭了。」
(中時 )
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