The Heat plan for fans returning to home games includes Covid detecting dogs used to check fans as they arrive. Starts next Thursday with 1,500 season ticket holders at game. Plan is to keep ramping up number of fans in phases. More info: https://t.co/khuC0Ojyyj pic.twitter.com/wxBTd3GVIp — Will Manso (@WillManso) January 21, 2021

假如這招有用，或許可以提供國內的PLG或SBL當作參考！根據熱火隨隊記者威爾曼索22日報導，預計下周五開放1500名擁有季票觀眾進入美航中心看球的熱火，打算啟用專門嗅聞新冠病毒的特種狗輔助，藉以判斷進場觀眾是否感染。

「假如打算進入美航中心的1名觀眾，或是同行的任何一個人被特種狗嗅出有可能感染新冠病毒，那麼這些人都不可以進入場內，」威爾曼索表示，「接下來工作人員就會告訴你們，假如你們無法進場，將如何處理已經購買的球票。」

假如觀眾拒絕特種狗的檢查，那麼還有其他的檢測選擇，但花費時間會比較久，可能至少必須45分鐘以上，代表熱火間接迫使所有進場觀眾都必須接受特種狗的檢查，儘管這種作法並無任何醫學根據，熱火只想趕緊開放觀眾進場賺錢。

熱火這樣的防疫措施，自然引發不少網友攻擊，像是有球迷就說，「請想一下，假如有狗對你叫，你就被警衛趕走不得看球。」或是，「狗能聞出病毒嗎？我很懷疑這些狗受過什麼訓練。」、「我必須洗澡了，否則狗就聞到我難聞的體臭了。」

(中時 )