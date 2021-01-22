駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登的就職典禮，民進黨國際部主任羅致政強調是台灣1979以來，第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」正式邀請，而非透過美國國會議員拿票，象徵意義非常重大。國民黨革實院長羅智強則說，蕭美琴獲得拜登就職的入場券，過去習以為常的事，民進黨卻必須敲鑼打鼓地宣傳，可見得有多心虛。

羅智強說，馬政府時期，由現任立法院長率團、駐美代表隨同出席美國總統就職典禮，到了民進黨執政上次還有前行政院長游錫堃，這次只剩下駐美代表本人。他不會以此說台灣被「降階」，畢竟疫情當頭，很多事情也不能夠一概而論之。但好笑的是，民進黨卻敲鑼打鼓地說蕭美琴好棒棒，一副台美關係大升級的樣子，這可是貽笑大方了。

他說，民進黨吹噓「以前的票是跟國會議員拿，這次是直接獲得主辦單位的邀請函」這不是廢話嗎？今年因為疫情，國會議員也只能再帶一位親友，當然必須直接跟主辦單位索取出席就職典禮，只是台美關係低到不能再低的低標。

羅智強說，真正應該注意的亮點，是美國新任國務卿布林肯說的：「希望看到台灣在世界各地扮演更大角色，包含在國際組織中。在加入會員不須有國家地位的國際組織，台灣應該要成為會員；至於需要國家地位的組織，則有其他方式能讓台灣參與。」

「還馬英九公道者，是布林肯。」羅智強強調，大家評評理，布林肯的說法，不就是馬政府時期的外交政策嗎？例如重返國際民航組織（ ICAO）、以觀察員身分參與WHA，這都是馬政府創立的「務實參與」模式。民進黨批評馬政府的模式是出賣主權，現在證明這是目前國際社會的現實框架，遵循這樣的框架，才符合台灣的最大利益。

(中時 )