20日，位於大連的東北財經大學開始放寒假。在大連市政府的支持下，東財為回家的學生提供了包機、高鐵專列、點對點送站服務。

1月20日至23日，1萬1899名東財學生分4批離校。其中，學校安排了3架包機分別飛往山西太原和甘肅蘭州，辦理登機手續、托運行李、候機時還有專用通道。

東財為學生提供了超級「VIP」返鄉服務，包機、專列、全校總動員、點對點送站，護送學生回家。20日，共有33輛送站專車分批駛離知書園學生公寓，發往大連火車站和機場，護送學子乘坐專列包機回家，實現了學生不出校門即上車、下車即進站，全程閉環、無縫銜接。

20日10點40分，首趟發往瀋陽的高校學子返鄉專列滿載516名東財學子，在歡快熱烈的氣氛中發車。在大連市支持下，鐵路和高校攜手，大連站為東財學子開通大連至瀋陽高鐵專列，成為今年大連發出的首趟高校學子返鄉專列。前往瀋陽的學生從學校乘坐送站專車直接到達大連站，通過綠色通道快速檢票上車，減少了不必要的等待時間和人員流動風險。15點45分，第2班高鐵專列發車，453名東財學子乘車回沈。

大連機場、航空公司和學校共同努力，為東財學子開通大連至太原包機。前往太原方向的學生從學校乘車前往機場，通過學生專用入口，進入大學生專用臨時休息區候機，確保學生旅途安全。16點38分，飛機起飛，106名學生離連返家。21日，學校安排包機分別飛往太原、蘭州。

20日，家在遼寧省內(除瀋陽外)城市的1299名同學經由學校和家長安排，點對點搭乘私家車、網約車等離校回家。21日至23日，學校還將護送9525名學生離校，每天按照學生購票情況，安排充足的車輛和教職工志願者前往機場、火車站、碼頭、汽車站等地進行送站服務，同時，為每位同學安排2名教師作為聯絡人與同學全程保持聯繫，幫助解決返家旅程中可能遇到的困難，確保每一名離校的同學都能順利到家團圓。

東北財經大學（Dongbei University of Finance and Economics），始建於1952年，坐落於大連市，是中華人民共和國教育部、財政部和遼寧省人民政府共建高校，國家特色重點學科項目建設高校，遼寧省一流大學重點建設高校。

學校原名為東北財經學院。1958年，東北財經學院與瀋陽師範學院、瀋陽俄文專科學校合併組建遼寧大學；1959年，原東北財經學院的主體，即計統系與財政系，以及部門經濟專業的一部分教師從遼寧大學遷出，與遼寧商學院合併，成立遼寧財經學院；1985年更名為東北財經大學。

(中時 )