嘉義市3名國高中生日前趁著半夜在一處廟口菜攤前，將攤販的菜籃弄倒，甚至將高麗菜當作棒球丟擲，1人丟菜、1人拿球棒揮擊，導致菜當場被砸到四分五裂、菜葉四散，另名友人還將全程影片公開在Instagram，引發眾人撻伐；據了解，疑似是菜攤先前曾欺負過該學生，才會遭挾怨報復。

臉書「黑色豪門企業」日前公開一段Instagram的限時動態影片，影片一開始就呈現一片狼藉的菜市場攤販，不但菜籃翻倒，青菜水果四散，拍攝者還在影片中寫道「還OK吧」，另名友人分享該動態說「可以可以」，囂張態度引人撻伐；接著影片中2名年輕男性，1人手擲高麗菜、1人拿球棒揮擊，拍攝者不斷大笑、一邊拍攝。

嘉義市3名國高中生怒砸菜攤，甚至將高麗菜當作棒球丟擲。（圖／翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

嘉義市3名國高中生怒砸菜攤，甚至將高麗菜當作棒球丟擲。（圖／翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

不少高麗菜被該群男子砸到四分五裂、碎成一地，據了解，惡作劇的當事人是嘉義當地的國高中生，地點位在布袋鎮過溝廟口，攤販主人看到Instagram影片後非常心痛。許多網友則留言說，「屁孩當有趣」、「打好打滿，但記得買單」、「這太惡劣了吧，應該報警嚴懲」。

不過一名網友在留言處說，事後發2名砸菜的少年已經道歉，該網友指控該菜攤老闆疑似先欺負少年，才會被挾怨報復，「這點小朋友們真的錯在先，他們也即時道歉，希望各位高抬貴手」，還說該攤販的菜都是用偷來的，不過許多網友質疑其真實性，直說「道歉就沒事嗎？不需要事後賠償？」

嘉義市3名國高中生怒砸菜攤，甚至將高麗菜當作棒球丟擲。（圖／翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

(中時新聞網)