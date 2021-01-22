國家圖書館建置「台灣博碩士論文獨立調閱系統」及「博碩士電子論文數位影音串流系統」，即日起正式啟用，節省館內調閱等候及逐頁影印時間，同時透過類似YouTube的網頁畫面，直接於線上觀賞獲作者授權公開之各類影音作品。

「台灣博碩士論文知識加值系統」，收錄全國各大學校院近123萬筆博碩士論文書目，以及超過55萬筆已獲作者授權公開的電子全文；然而國圖歷年典藏的學位論文電子全文總共已超過80萬筆，其中逾30萬筆因為未獲得作者授權，故讀者無法在網際網路上公開取得，僅能到館以人工作業調閱紙本論文、自行影印。

國圖表示，現在讀者到館利用「台灣博碩士論文獨立調閱系統」，除了可看到已獲授權的電子全文外，亦可閱覽及列印超過30萬筆尚未獲得作者授權於網際網路公開傳輸的論文電子檔(含全文及影音檔)，將省去等候調閱紙本論文與逐頁影印的時間，對於需要查找大量論文參考資料的使用者而言將是一大福音！

另外，因應依據學位授予法之規定，藝術類、應用科技類或體育運動類之博碩士論文得以作品、成就證明連同書面報告或以技術報告代替，國圖建置「博碩士電子論文數位影音串流系統」提供多媒體形式的論文閱覽。

國圖指出，使用者可藉由「台灣博碩士論文知識加值系統」，透過類似YouTube的網頁畫面，直接於線上觀賞獲作者授權公開之各類影音作品，包括書畫、模型、雕塑、展演等數位物件圖檔，以及戲劇、音樂表演等多媒體影音資料。

國圖館長曾淑賢表示，透過「台灣博碩士論文知識加值系統」、「台灣博碩士論文獨立調閱系統」、「博碩士電子論文數位影音串流系統」三大公共資料庫的建置及應用，將可為使用者提供更多元化與全方位的學位論文服務。

不過，國圖所收錄的123萬筆博碩士論文書目，尚有逾68萬筆尚未獲得作者授權，紙本論文是唯一的使用途徑，增加使用者取得知識的不便；因此，國圖也藉機呼籲各界踴躍授權論文電子全文予「台灣博碩士論文知識加值系統」網路公開，支持「學術資料庫公共化」，分享個人研究的成果，讓不方便到館的讀者也能享用豐富的學術資源。

(中時 )