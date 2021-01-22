萊豬議題在美國新總統拜登上任後持續發酵，國民黨除了萊豬公投，更將採取「割萊委」行動。屏東縣養豬協會理事長、無黨籍屏東縣議員潘連周表示，罷免的25%門檻其實很低，現在就等高雄市議員黃捷被罷免，之後的罷免行動將如「雨後春筍」般爆發；民進黨最怕的就是公投綁大選，因為會出來投的一定都挺藍，這對2022年縣市選情有直接性的政治傷害。

潘連周今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，雲林縣與屏東縣分居國內養豬大縣第一、二名，國民黨發起「反萊豬」與「公投綁大選」兩項公投第二階段連署，目前全台已累積超過13萬份連署，可望在農曆年前衝破50萬門檻。尤其罷免民進黨桃園市議員王浩宇案日前通過，讓藍營士氣大振，「割萊委」行動開始在各地醞釀。

潘連周指出，罷免投票門檻為選舉區選舉人口的25%，這讓全台所有藍、綠得票數差不多的立委們，都要「挫勒等」，只要開始有民代被罷掉，就會形成連鎖效應，畢竟罷免本就是仇恨動員，重點只是國民黨要不要做而已。以民進黨立委鍾佳濱為例，去年他獲得119871票（49.55%），國民黨的葉壽山則獲得90467票（37.40%），屏東市本來就是藍營鐵票區，要罷掉一個鍾是很簡單的事，不管熱不熱絡，最後動員投票就可以。

如今罷免案遍地開花，潘連周直言，屏東人現在都在看「罷捷」會不會過，大家都在看好戲，就像當初「罷王」民進黨也自認不會過，結果還是過了；民進黨是「選舉機器」，為反制罷免最後應會打成藍綠對決並採取動員投票，罷免議員難度等同罷免立委，若罷捷過了割萊委難道還不容易？

潘連周強調，民進黨現在最害怕的不是罷免案、反萊豬公投、割萊委，而是「公投綁大選」，一旦公投跟大選綁在一起，在大環境執政因素不利下，勢必衝擊民進黨2022年選情；有了2018年的教訓，民進黨可能另外花錢辦公投，或乾脆不讓修法通過。

(中時新聞網)