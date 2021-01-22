2020年房市火熱，各家代銷搶食大餅不手軟，十大代銷中由海悅廣告奪冠，接下來依序為甲山林、新聯陽、上揚國際、漢華、萬群、創意家、甲桂林、新高創及信義等，雖說有不少熟面孔仍在榜上，但是上揚、萬群，兩大深根中南部代銷，除了手握各大量品牌建商推案，也自購土地蓄勢待發準備出擊，成為本次榜單的大黑馬。

高雄老牌代銷上揚國際2020年成績表現出色，拿下2020年前十大代銷的第4名，接案版塊維持在中南部，其中大案量新案不少在高雄精華地段，同時透過旗下的清景麟建設在台南東區推出「清景麟巴克禮」，創下區域新高價，再來去年也在嘉義大手筆買地，今年預計在嘉南地區推200億元造鎮案，動作頻頻野心勃勃。

深根台中市場的萬群地產，同樣也是2020年首度進入前十名，接案火力集中在首購產品，且還是品牌建商大量體推案，像是麗寶機構的北區「微笑之心」以及烏日「微笑世界」兩案加總就有百億元，另外，70億元的「富宇世界花園」位於嶺東建功自辦重劃區，因品牌及地理位置，吸引不少周邊園區買盤客層。據悉萬群地產已在台灣大道購地，未來也將推出自建自售案，野心不小。

591新建案統整六都、新竹2020年各建商推案量，逐筆核對每個建商全年度進場新案(不含重推案)，再以可售面積乘於開價加上車位價格驗算確認其案量，統計結果出爐，冠亞軍都有破千億的好成績，2020代銷冠軍依舊是海悅廣告，較2019年成長超過4成，甲山林機構2020年接案成績突破千億，較前年同期成長超過1倍，季軍新聯陽機構2020年雙北各大重要區塊接案。

(時報資訊)