澎湖、苗栗、雲林等藍營執政縣市為了防疫，宣布非必要勿赴桃園洽公的「限桃令」，被指「抵制桃園」。國民黨主席江啟臣今早在臉書表達「守護國門！守護防疫前線！桃園加油！」強調藍營執政縣市「抵制桃園」的說法是子虛烏有且卑劣至極，謹慎防疫是必然心態，但應避免產生歧視，不論到哪個縣市都應遵守防疫。

江啟臣表示，桃園不但是我們國際往來的國門，現在更是防疫的最前線！防疫的關鍵是時刻，只有支持桃園，守護桃園，才是守護全體國人的健康！部立桃園醫院發生群聚，甚至有社區感染的疑慮，是台灣防疫的危機。面對這樣的危機，我們應該齊心群力，給桃園更多的溫暖以及支持，才能共度難關。

他說，尤其國防部發布「避桃令」後，引發縣市政府連鎖反應，許多討論，令人擔憂。此時有人刻意塑造藍營執政縣市抵制桃園的「惡質消息」，更是「子虛烏有」而且「卑劣至極」！謹慎行事，固然是防疫工作的必然心態，但應該避免以防疫之名所產生的歧視效應，因為此不利於防疫工作！

江啟臣強調，防疫重點在於勤洗手、配戴口罩、保持社交距離，避免用手接觸口鼻，不論前往哪一個縣市，都應該要遵守！桃園加油！撐住桃園，就是撐住台灣的防疫！

(中時 )