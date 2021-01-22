Seagate Technology旗下高階品牌LaCie宣布兩款特別為創意專業人士和產消者所設計的全新儲存解決方案已在台上市。全新的 LaCie 1big Dock SSD Pro 和 LaCie 1big Dock 協助專業人士利用完整的桌上型電腦儲存解決方案，達到工作流程的簡化與最佳化。

LaCie的1big Dock SSD Pro非常適合剪輯資料量龐大的6K、8K、超慢動作、未經壓縮的影片和視覺特效（VFX）內容。1big Dock SSD Pro延續LaCie產品無與倫比的效能和風格，運用Seagate最先進的 FireCuda NVMe SSD和ThunderboltTM 3技術，提供每秒高達 2800MB的驚人讀取速度。

透過兩個與USB-C相容的Thunderbolt 3連接埠、一個含內建USB 3.0 連接埠與電影級記憶體插槽、一個DisplayPort1.4版輸出接點的擴充工作站，有效簡化工作流程。對於大多數專業電影攝影機，包括 ARRI，Blackmagic，RED和Cannon等領先品牌而言，此產品是理想的周邊配件。

全新LaCie 1big Dock提供許多與1big Dock SSD Pro相同的功能，同時輔以大容量HDD。LaCie 1big Dock不僅能夠直接從SD 卡、CF 卡，以及USB裝置讀取資料，也能作為將所有周邊設備相連的工作站。只需透過一條連接線，就能夠簡化4K影片製作工作室的工作流程，不需要額外的擴展延接裝置或變壓器。

1big Dock SSD Pro和1big Dock可以直接為筆電提供高達45W的功率，若與相容裝置透過菊鏈連結時亦可供應30W功率。而LaCie創新的Power Pass-Through功能可提高筆記型電腦的充電量，將筆記型電腦的USB-C電源線以菊鏈式連接到1big Dock，筆記型電腦則可以接收高達70W的功率。如此一來亦可空出電腦最常用到的USB-C連接埠。

(工商 )