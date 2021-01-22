全球雲端防護領導廠商趨勢科技發表進階容器防護解決方案：Trend Micro Cloud One – Container Security。這套新的服務專為簡化容器建構、部署、執行三大時期的防護流程而設計，能協助開發人員利用單一工具來加速創新並盡可能減少 Kubernetes 環境應用程式的停機時間。

這項服務為去年推出的 Trend Micro Cloud One 服務平台新增的重要成員。正如 IDC 所言，趨勢科技推出 Trend Micro Cloud One 整合式雲端防護服務 （SaaS） 平台來解決客戶在各方面的資安挑戰，包括：資料中心伺服器、虛擬機器、IaaS 工作負載、容器與容器服務、雲端資安遵規狀態管理、雲端檔案與物件儲存服務，以及無伺服器 （Serverless）。

全球越來越多企業機構開始運用容器架構來加速雲端移轉，重新解構傳統大型應用程式，打造無縫整合的雲端原生應用程式。但在這樣的情況下，卻很可能衍生一些傳統網路與端點防護工具無法應付的資安問題。

趨勢科技雲端研究副總裁 Mark Nunnikhoven 指出，容器正在協助企業團隊加速創新，並簡化開發與部署。在這樣的速度下，為了維護安全，企業團隊要能更輕鬆將資安作業整合到容器的生命週期當中。而這就是這項新服務扮演的角色，它能在容器生命週期的建構、部署、執行三個關鍵時期提供自動化持續防護。

(工商 )