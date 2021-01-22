氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日鋒面在台灣東側海面醞釀，東半部及高屏有局部雨，水氣漸增，北部亦將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區雲量增多；各地因雲多而高溫略降，低溫變化不大；明日鋒面東移，東北季風南下，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，明下午起氣溫逐漸下降，北台轉冷。

吳德榮說，最新模式模擬，24日至27日受乾冷空氣影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；此波乾冷空氣強度偏弱，白天在陽光下天氣舒適，夜間有「輻射冷卻」清晨冷；下週一、二清晨平地最低氣溫約可降至12度左右。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，28日另一波「強」冷空氣前緣抵達，氣溫驟降、愈晚愈冷；迎風面轉有局部雨。至於其強度會是什麼等級？會有多冷？應密切觀察！因屬期末的模擬，各模式皆在調整中。

(中時 )