2020年11、12月期統一發票即將在25日開獎，根據財政部統計，2020年9月、10月期統一發票中獎「42024723」中獎張數10張，其中有一半5張至今未領。

財政部表示，2020年9月、10月期統一發票中獎兌領時間為2020年12月6日起至2021年3月5日止，民眾趕快找手中的發票兌領，別和財神爺錯過了。

根據財政部的資料顯示，5張未領的1000萬特別獎發票，在新北市有2張，分別是新店區的麥當勞開出，購買食品和飲品，花費金額185元；與中和區的全聯開出，購買食品僅花56元就中大獎。

另外桃園市也有2張，在桃園區的成助茶消費，僅花35元買飲料就中了大獎；另張則是在中壢區，幸運兒在海口蔬果平價中心購買食品，花費金額89元。

台南市則有1張，在安南區淵中門市購買42元的統一麵包與飲品，就中千萬大獎。

另外，200萬特獎中獎號碼為「64157858」共計有16張中獎，還未領獎同樣是5張。

台北市有1張，在網路金石堂購買「學會改變」一書加上運費共花309元，尚未兌領；新北市有1張，在板橋區的美廉社，花費94元購買食品。

花蓮縣有1張，在新城鄉的家樂福內購買食品、飲品花費金額50元；台中市有2張，都是7-ELEVEN的客戶，1位在大甲區蔣公門市購買1004元的資訊產品與鮮乳；1位則是在北屯區昌平門市購買共203元的飯糰、關東煮與麥香紅茶等。

根據財政部統計，自2011年統一發票對獎以來，1000萬特別獎共開出773張，兌領張數561張，兌領率73％；200萬元特獎開出747張、兌領張數518張，兌領率69％。

(中時 )