《商情》漲多回檔 國內廢鋼再調降300元 10:342021/01/22 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因近期國際廢鋼漲多回檔，進而影響國內廢鋼價格，繼昨日豐興近4個月首度調降廢鋼價格300元，今日(22日)再下調300元，分析師表示，日本廢鋼漲跌互現，促使市場態度多轉為觀望狀態，因此預測近期鋼市還會出現波動。 豐興最新報價，廢鋼報每公噸10600元；鋼筋報每公噸19900元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至172.8美元；日本2H廢鋼每公噸跌至435美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸432美元。(商品行情網) 《商情》國內廢鋼調降300元 《鋼鐵股》國際廢鋼回檔 豐興先降廢鋼300元 (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #回檔 #調降 #廢鋼價格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－投資A股四大產業 留意三方向 04:102021/01/22 全球財經 經濟給力 亞股基金績效傲人 04:102021/01/22 投資理財 台積漲翻 台股狂飆上萬六 04:102021/01/22 財經要聞 壽險投資台股市值 奔2兆新高 04:102021/01/22 財經要聞 屏東九層塔凍傷貴4倍 每公斤290元 04:102021/01/22 焦點要聞 國際廢鋼漲多回檔 豐興22日廢鋼每公噸再降300元 17:232021/01/21 財經 國泰台灣5G＋ ETF飆漲 人氣爆棚 04:102021/01/22 證券．權證 價值股補漲 中國高股息利多 04:102021/01/22 投資理財 《期貨》2月台指期開跌74點 金融期走高、電子期開低 09:092021/01/22 財經 14檔半導體股 紅不讓 04:102021/01/22 證券．權證 防疫保單掀團購潮 停售聲起 04:102021/01/22 財經要聞 財經熱門新聞 《其他電子》鴻海獲利前景看俏 外資按讚喊上150元 - 證券 - 時報資訊 澳煤炭船滯陸7個月走了 過幾天竟要再回去？ 原因曝光 - 財經 炒作證據外洩引恐慌 比特幣雪崩近15％跌破3萬美元 - 財經 英特爾沒說給肥單 台積電早盤重挫3％ 台股大跌逾160點 - 財經 - 工商 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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