因近期國際廢鋼漲多回檔，進而影響國內廢鋼價格，繼昨日豐興近4個月首度調降廢鋼價格300元，今日(22日)再下調300元，分析師表示，日本廢鋼漲跌互現，促使市場態度多轉為觀望狀態，因此預測近期鋼市還會出現波動。

豐興最新報價，廢鋼報每公噸10600元；鋼筋報每公噸19900元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至172.8美元；日本2H廢鋼每公噸跌至435美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸432美元。(商品行情網)

(時報資訊)