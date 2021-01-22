智原(3035)宣布，推出完整的影像與顯示高速介面IP組合於聯電(2303)40LP與28HPC/HPC+製程，包括MIPI D-PHY(TX/RX和控制器)、V-by-One HS(TX/RX和控制器)及LVDS(TX/RX和I/O)，該IP組合提供出色的PPA(功耗、效能、面積)以滿足各種影像與顯示系統需求，應用範圍涵蓋4K/8K投影機、Pico微型投影機、車用抬頭顯示器、車用資訊娛樂系統、POS系統、AR/VR裝置、穿戴裝置、機器人、多功能事務機、數位相機及監控攝影機等。

智原運長林世欽表示，智原完善的影像與顯示介面IP解決方案已陸續使用於高端產品中，藉由採用聯電28與40奈米製程並結合智原的影像與顯示相關ASIC設計成功經驗，智原能夠協助客戶開發更多高品質的高效能系統，以因應不斷擴大的影像與顯示應用領域需求。智原提供應用導向的MIPI D-PHY設計服務，例如提供TX多通道IP達到高解析與高幀率顯示需求、提供RX Combo IO解決方案(MIPI/sub-LVDS/HiSPi/CMOS)以縮減晶片面積、提供彈性的數據及時脈通道組合以支援多種裝置介面等。此外，為幫助客戶在晶片完成之前能先行系統開發或驗證設計，智原提供MIPI Combo PHY開發板以確保設計品質。

(時報資訊)