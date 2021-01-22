受到新冠疫情影響，原定去年要完成太陽光電6.5GW目標遞延至今年第一季，經濟部長王美花日前表示，由於部分案場進度仍無法加速，甚至有重新招標情況，無法在第一季趕上進度，但力拚今年完成。另近期離岸風電第三階段區塊開發有開發商劃設風場引發地方反彈，會在第一季公布禁止建設的紅區。為了衝刺太陽能裝置目標，經濟部跨部會去盤點工業、公設、農業等各式屋頂、漁電共生、污染土地、港口、停車場等等，期望力拚今年達標。

政策全力推動綠能產業，再加上首季太陽能模組吹漲價風，今早太陽能族群個股逆勢抗跌。茂迪(6244)、元晶(6443)、聯合再生(3576)、達能(3686)、安集(6477)盤中均漲逾3個百分點。

2020年台灣太陽能新增安裝量下滑，估計只達到1.2GW左右，年減約15％。展望今年台灣太陽能市場，根據經濟部所設定今年太陽能裝置目標，預計在2021年底，要達到8.75GW累計裝置量，除了去年延至今年第一季要裝置的1.3GW之外，還要再增加2.2GW太陽能裝置量，也就是全年裝置量上看3.5GW。

目前太陽能模組大致可分為四種架設方式：1.屋頂包覆：用太陽能材料作成可彎曲的半軟性薄板，裝置於屋頂。2.屋頂外加：模組化的太陽能板，拼接式外裝於屋頂，是最常見方法。陽能瓦-是另一種模組形式但是比較小類似於瓦片，安裝美觀 可以整合進建物，使用彈性也大。3.外牆：鑲嵌或設計進外牆，配合建築設計還能兼作擋雨板和裝飾、遮陽。4.玻璃窗/車棚：半透明的模組可以取代窗戶天窗、玻璃帷幕及車棚，同時兼有遮陽與發電效用，兼具美觀及實用性，結合未來環保應用產品之使用。

以安集而言，去年全年營收為20.85億元，年增33%，在太陽能族群中表現相對耀眼！

(時報資訊)