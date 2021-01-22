亞系外資出具最新報告，看好鴻海(2317)的龐大規模和供應鏈管理能力，應可抵禦電子代工（EMS）業務的潛在競爭，一流的水平及垂直集成能力則是打進非3C領域的基礎，預期2020～2022年獲利複合成長率（CAGR）達21％，給予「買進」評等和目標價150元。

在外資喊進激勵下，鴻海今（22）日股價開高後放量穩揚，最高上漲3.42％至121元，再創2017年8月初以來近3年半高點，截至10點10分維持逾2％漲幅，成交量已突破11.4萬張。三大法人持續偏多操作，本周迄今買超鴻海達2萬9539張。

亞系外資認為，雖然蘋果供應鏈的中國大陸同業競爭加劇，但鴻海未來2～3年在EMS領域仍將維持良好的領導地位和獲利能力，持續的在家工作趨勢應可支持傳統PC／伺服器業務前景。而在明確的3加3策略下，新業務估可貢獻鴻海2022年營收3％、獲利5％。

而多元化的產品組合、在諸多產品類別中的領導地位，亞系外資認為使鴻海獲得更穩定的營收及毛利率前景。同時，垂直整合的供應鏈和廣泛的全球服務網路，為鴻海向非3C領域的3階段轉型計畫奠定堅實基礎。

鴻海正從毛利率較低的消費性電子業務，加速轉向電動車、數位醫療、工業自動化領域發展。據市場調查，三者至2025年市場規模將分達6000億、5040億、40兆美元，年複合成長率達25～30％、29.6％、10.1％，亞系外資看好新合資企業將改善鴻海毛利率及獲利表現。

整體而言，亞系外資認為，受惠設備市場前景改善和公司穩固的產業地位，以及對新業務契機的發展執行，將進一步改善鴻海整體獲利表現，預期2020～2022年獲利年複合成長率達21％，將為市場估值重估提供良好支撐。給予鴻海「買進」評等、目標價150元。

(時報資訊)