IBM公司上季營收連續第4個季度衰退，且表現不如華爾街預期，因新冠肺炎疫情引發的不確定性使客戶在較長期的生意上縮手，導致IBM軟體事業營收罕見下滑。

這家擁有109年歷史的公司正準備將自己分拆成兩家上市公司，延用IBM名稱的公司將專注於所謂的「混合雲」（hybrid cloud）業務，即企業同時採用自家的數據中心與租賃的資源來管理與處理數據。

IBM第四季總營收年減6.5%，為203.7億美元，不如分析師預測均值206.7億美元。排除特殊項目後，IBM每股盈餘為2.07美元，優於市場預期的1.79美元。

IBM雲端運算事業第四季營收年增10%，達到75億美元，創下歷史新高。

IBM表示，有信心在2021年重拾營收成長，並預期分拆後之營收將實現中間個位數增長。但在IBM的營收連跌4個季度後，這個說法並不足以說服投資人，該公司周四盤後股價重挫7.31%，報122美元。

執行長Arvind Krishna表示，我們的業績反映一個事實，即我們的客戶仍持續面臨疫情的影響，以及整體環境的不確定性。這使規模較大的軟體交易在本季承受更大壓力，並使部分服務業務推遲。

在連續成長兩年後，IBM旗下最大的雲端運算軟體與認知軟體部門第四季營收年減4.5%，為68億美元。

儘管如此，財務長卡瓦諾（James Kavanaugh）表示，企業加速轉向雲端運算技術、全球企業服務部門營收反彈，加上美元走軟，使該公司有信心今年將重返營收增長。

(時報資訊)