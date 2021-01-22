全球人類最大遷徙活動、中國大陸春節期間交通運輸(簡稱春運)28日展開，國家衛生健康委員會明確規定，返鄉者須持有7天內病毒核酸檢測陰性證明、返鄉後14天居家隔離並以7天為間隔再接受檢測，全面引爆檢測概念股，Ａ股(普通人民幣股票)相關類股周五(22日)早盤全面大漲2%至9%。

如此嚴格又大量的檢測需求，引發供給是否能滿足憂慮，不過生產試劑的上海仁度生物科技董事長居金良受訪時稱，綜合試劑供給、檢測機構數量來估算，每天可驗1億人次，目前預期市場需求是每天4000多到6000萬人次，應該不至於檢測供應跟不上需求。

居金良說：「現在全國至少有16家病毒核酸檢測試劑生產企業，每家日產能在10萬到50萬人份，大的企業日產能達200萬人份，所以供應不會出現缺口。」另據衛健委數據，大陸共有8437家醫療衛生機構可以提供核酸測試。

但一線檢測業者認為，試劑雖然不是問題，檢測服務環節卻可能需要再調整，「我們現在主要是聽候政府調遣，保障重點疫區及各省市醫院住院病人與陪護的檢測，只有少量產能可以提供給部分有必要的返鄉人員，很難做到大量檢測供應。受制於場地、設備、人員，核酸檢測服務行業也很難支撐整個春節返鄉需求。」

據大陸交通運輸部估計，今年春運期間發送旅客是17億人次左右。有鑑於城鄉差距、農村地區防疫能力較薄弱，會升高風險，北京、上海、天津、河北、山東、安徽、福建、浙江等地方政府都已經呼籲非必要不返鄉、就地過年，不過屬倡導性質而非強制執行。吸引外來人口最多2大省廣東、江蘇則尚未表態。

核酸檢測概念股包括華大基因、金域醫學、迪安診斷、明德生物等均應聲大漲，至10時32分，一度漲幅逾4%的華大基金漲2.59%、報170.49人民幣；金域醫學暴漲9.85%，報168.43人民幣；迪安診斷、明德生物漲幅都超過7%。

(中時新聞網)