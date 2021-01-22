檢警偵辦「館長」陳之漢槍擊案出現重大瑕疵，竟弄丟寶和會幕後老大邵柏傑的300萬元AP名表，事後警方以50萬元和解。不過警政署表示，新北市警察局未依規定向上級報告，逕自內部調查並簽結已違反規定，督察室將深入追查絕不包庇。

館長槍擊案專案小組發現槍手劉丞浩與竹聯幫寶和會關係密切，去年12月查緝寶和會幕後老大、綽號「小寶」的44歲邵柏傑等5人到案，並前往邵柏傑住處查扣相關證物。移送當天檢察官指示發還證物，但其中卻有一只名表不翼而飛。

據悉，查扣證物中有多只名表，遺失名表品牌為愛彼（Audemars Piguet），要價高達300萬元，邵嫌一度稱「不用還了！」，但新北市刑大堅持清查並以50萬元與邵和解。

中國時報獨家披露此案，新北地檢署21日聲明強調絕無「包庇」、「混過去」，已分案重大刑案組致股檢察官偵辦。而警政署也表示，督察室已針對相關違失情事深入追查，並從嚴究辦，絕不會包庇。

警政署表示，發現遺失證物之初，新北市警察局未依規定向上級報告，違反警政署報告規定。此外，依目前查處資料顯示，發現偵辦員警違反扣案證物保管規定，核有疏失。全案除由督察室進行內部調查外，也將配合檢方偵辦。

新北市長侯友宜也表示「該送法辦就送法辦」，刑大事情不能掉以輕心，證物不見是否為過失要釐清；若涉及侵佔、故意，該送法辦就送法辦，一定會嚴格調查清楚。

(中時新聞網)