看來「俠客」歐尼爾真的打算跟籃網「大鬍子」哈登槓上了！先前批評哈登什麼都沒做的歐尼爾，遭到哈登反擊某些前NBA球員只會利用社群媒體或電視唱反調，歐尼爾22日再次痛批哈登在季後賽的表現太過不幸，先拿到總冠軍再說吧。

「我一直都是透過講真話，讓我的兄弟們重新振作起來，」歐尼爾公然在節目上表示，「好吧，我可不是那種好好先生，哈登在季後賽當中還真不幸，你必須贏下總冠軍才行，如果這個球季，籃網還拿不到總冠軍，那就代表他們完蛋了。」

畢竟籃網三巨頭21日首度合體，就二度延長敗給騎士，就算杜蘭特和厄文都拿35分以上，哈登還摘大三元，籃網還是在第2次延長賽遭到騎士後衛塞克斯頓痛擊，代表這個全新球星組合還需要一些時間磨合，短期內也會遭受不少嘲諷。

歐尼爾不僅在節目狂噴哈登，私底下仍在繼續追尋自己夢想，因為加州亨利縣警察局日前宣布，將會邀請歐尼爾擔任社區關係主管，畢竟歐尼爾也放話打算2024年競選亨利縣的警察局長職位，看來先前當過副警長的他，還想當上局長才滿足。

(中時 )