生華科(6492)22日宣布，新藥Silmitasertib在美國正式進入新冠二期重症臨床，並且在合作夥伴Banner Health醫療機構旗下亞利桑那州鳳凰城大學醫學中心 (BUMCP)，完成收治第一位病患。

由於美國新冠疫情嚴峻，累計全美感染人數突破兩千四百萬人，加上多種變異病毒傳染力增強，急需治療藥物，生華科和合作夥伴BUMCP對於這項重症臨床抱持高度期待，因為BUMCP曾經運用Silmitasertib五天成功治癒已無藥可用的緊急臨床新冠重症患者，希望這項臨床能重現積極療效，同時為加快收案速度，已規劃新增Banner Health位在圖森市的醫學中心(University Medical Center in Tuscon, AZ)為第二個試驗中心，希望為新冠肺炎患者提供有效的治療藥物選擇！

此項臨床由美國Banner Health醫療機構旗下亞利桑那州鳳凰城大學醫學中心 (University Medical Center Phoenix, Arizona) 主導並執行，規劃收案40位新冠肺炎重症(Severe)病患，其中半數病患接受生華科Silmitasertib治療且有標準療法或支持性療法為對照組。

生華科新藥Silmitasertib目前已經進入兩項新冠臨床，除了BUMCP收治重症病患，另一項收治中症(Moderate)病患臨床由美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構執行，已經在去年12月3日啟動，據了解，目前收案順利且多位接受Silmitasertib治療患者恢復良好。兩項臨床涵蓋中症及重症，希望能最佳體現Silmitasertib抗病毒複製、感染和抗免疫風暴的雙重機制。

生華科攜手兩個美國醫療團隊希望Silmitasertib能在短時間內治癒新冠患者，同時將爭取美國FDA授予緊急使用授權資格，Silmitasertib將有機會成為全球治療新冠肺炎的重磅藥物！

(工商 )