樂天Kobo 2021線上國際書展即日開跑，全站超過600萬本中、外文電子書、雜誌，皆享72折超值優惠，閱讀器則祭出購機最高現折1,400元，再送最高1,200元購書金，預估業績可較上月成長逾五成。

為讓更多消費者體驗閱讀器，樂天Kobo一月再新增位於國家戲劇院一樓戲台書店的實體體驗店，累計全台有11家實體展售店。

延續全球資金滿溢現象，投資理財類別書籍持續受讀者歡迎，像是《投資最重要的事》、《掌握市場週期》、《窮查理的普通常識》持續暢銷；影視改編漫畫原著《鬼滅之刃》新集數也連連上榜。

此外，樂天Kobo整理出線上書展必買攻略，2020百大暢銷榜挑選，包括連續兩年蟬聯暢銷冠軍的《原子習慣》，或推理人氣作家陳浩基《13.67》、東野圭吾的《沉默的遊行》的推理懸疑小說。

近期衝上Netflix熱門影集的亞森羅蘋，故事靈感來自法國推理小說《亞森羅蘋》，相信也是不少六、七級年級生的童年回憶。是時候搭配影集回味經典《亞森羅蘋冒險系列》。

(工商 )