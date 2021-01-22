Adobe最近的一項調查發現，在新冠肺炎疫情之下，亞洲及其他地區的金融服務行業在應對全新的工作模式、銀行業務、檔案共享及合作模式時，加快採用數位檔案工作流程的步伐。

這份由Adobe委託Forrester Consulting進行的研究名為《2020年數位檔案工作流程：聚焦金融服務》，訪問了450位來自北美、歐洲和亞太區，在企業負責數位檔案工作流程的高級IT管理人員及業務決策者。來自金融服務行業的受訪者就多個範疇提出重要建議，包括如何在遠距工作的新常態下保持生產力、在大部分傳統觸點瞬間失效的情況下吸納新客戶、簡化迎接新客戶的流程等。

調查指出四項重要發現。首先，以電子簽名為首的全新數位檔案工作流程，幾乎在一夜之間從日常的一項營運項目，轉化為一項關鍵性的策略性計劃。72％來自金融服務機構的受訪者認為數位檔案工作流程對於他們的業務營運至關重要，59％的受訪者更計劃在2021年增加其用於數位化流程的支出。這項重要的轉變同樣適用於後台及客戶服務的流程。

其次，金融服務機構發現數位檔案工作流程不僅能作為營運工具，還可改善客戶體驗 以及員工體驗。37％的受訪者將客戶滿意度的提升歸根於數位檔案工作流程，更有 40％的受訪者將它們視為提高員工生產力的關鍵。

第三，金融服務機構發現數位化檔案工作流程能協助客戶更快地善用現有服務，並帶來新的收入機遇。在金融企業中，34％的受訪者同意數位檔案工作流程能協助他們在這充滿不確定因素的時期中尋找新的機遇與客戶。

最後，金融機構發現數位檔案工作流程的進階功能提供新的商業智慧和客戶洞見，從而帶來可觀的附加價值。77％的受訪者表示他們計劃使用分析功能來進一步提升機構的商業智慧及發掘嶄新的客戶洞見。

(工商 )