部立桃園醫院群聚感染擴大至今（22日上午）已10人確診，其它縣市政府也大動作反應。澎湖縣率先發出「禁桃令」後，苗栗縣、雲林縣昨(21日)宣布非必要勿至桃園洽公，金門、連江縣府也要求避免赴台，而台北市、新北市、台中市等縣市則宣布不跟進「避桃令」。到底應不應限制公務員到桃園，也已引發網友論戰，有不少網友認同「台灣須要團結共同努力」，但也有網友認為「避桃是在救台灣」。

針對「禁桃令」，衛福部長陳時中21日在政論節目《新臺灣加油》中談到，當然大家要避免相關的風險區域和避免接觸，無可厚非，但他覺得目前大家有點不同心，當初桃園疫情很緊的時候，離島居民要回家、希望先在台灣本島把居家檢疫做完，第一個伸出援手就是桃園，「歡迎大家在桃園做居家檢疫。」

另外，陳時中提到，台灣進入防疫時期，因防疫計程車在第一時間還沒有建立的很完善，正在討論南部民眾怎麼搭乘大眾交通工具，那時候也是桃園先說讓外縣市民眾就留在桃園做居家檢疫，「我想將心比心，大家都是一條船的人，大家盡量的合作，想要避免相關的接觸疫情，這種心理大家都有，不過多一點同理心，相信對台灣是更好的！」

目前發出「避桃令」相關縣市首長多屬藍營執政，含澎湖縣、連江縣、金門縣、苗栗縣、雲林縣等，但藍營如新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕則是不跟進。綠營縣市長則多半力挺桃園，強調不會落井下石。整體而言，藍營縣市長較多採行「避桃令」、綠營首長則挺桃園，綠營並批藍營破壞防疫團結、藍則嗆是國防部最先發出禁令，隱然形成另一個藍綠對抗戰場。

台南市長黃偉哲則替桃園叫屈，他說，台灣就這麼小，交通便捷，如何要大家不要去單一縣市，直言這對桃園人很不公平，不需要在這個時候落井下石。白色力量的民眾黨籍台北市長柯文哲，也認為北北基桃同屬生活圈，暫時不做任何限制。

不過，藍營的侯友宜與盧秀燕未跟進避桃令，也引起矚目。侯強調，新北、桃園是共同生活圈，桃園染疫新北不可能置身事外，國防部為何會下此令才是問題所在。盧秀燕也指出，防疫需要齊力合作，台灣各縣市已是共同生活圈，地方與中央防疫步調一致，市府目前也無此計畫。

網友則有許多論戰，許多人都說「樹立無謂的敵意，無助於防疫」、「將心比心，台灣加油」、「避桃有用？那若桃園的人去以上避桃縣市不也是一樣嗎？」。另一派人則認為，「少往那去不對嗎？」、「沒歧視問題，要大眾少去桃園也是為了別讓疫情擴大」、「連防疫都拿來搞藍綠靠邊站...到底誰在亂搞？」、「我近期不入桃園，就是協防！懂嗎」、「難道時中要大家去桃園玩得開心點?」。

(中時新聞網)