你手中持有的iPhone，使用時間已經很長了嗎？或許你每年都在等待，是不是手中的iPhone會被宣判無法升級到最新系統。如今，有第二份網站報告預測了今年iOS 15的支援機種，預計將有3款舊iPhone無法獲得iOS 15支援！

法國iPhoneSoft網站指出，蘋果預計在今年6月份（WWDC蘋果全球開發者大會）中發表全新的iOS 15，其中預計採用A9晶片的機種，也就是iPhone 6s、iPhone 6s Plus以及iPhone SE，預計將是支援可iOS 14的設備中，無法再升級到iOS 15的款式。而iPhone 7、iPhone 7 Plus、第七代iPod touch等機種都是採用A10處理器，預計都將能持續支援iOS 15。

作為參考，The Verifier網站在2020年11月也曾有過相關報導，當時便預測iPhone 6s、iPhone 6s Plus以及第一代iPhone SE將被排除在iOS 15的支援清單之外。iPhoneSoft網站的看法跟The Verifier完全一致。就此來看，持有上述這些產品的果粉，或許得提早做好心理準備。

而以同樣標準來看，iPadOS 15也可能放棄對A9(含）以前晶片的支援，換句話說可能不再支援iPad mini 4（2015年推出）、iPad Air 2（2014年推出）、iPad 5（2017年推出），它們分別搭載的是A8、A8X、A9晶片。

因此就此推測，可支援iOS 15的iPhone預計包含：2021年新一代iPhone、iPhone 12全系列（4款）、iPhone 11全系列（3款）、iPhone XS以及iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8系列（2款）、iPhone 7系列（2款）、iPhone SE(第二代）以及第七代iPod touch。而iPadOS 15則預計支援2021年新推出的iPad產品、12.9吋iPad Pro、9.7/10.5/11吋的iPad Pro、iPad Air 3、iPad Air 4、iPad 6/7/8以及iPad mini 5。

當然目前的預測仍非官方說法，到底iOS 15以及iPadOS 15（還有其他蘋果作業系統）預計支援的清單有哪些，仍須以蘋果官方公布的資料為準，而預計這些項目將會在6月份WWDC正式底定。

(科技)