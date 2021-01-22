部桃醫院爆群聚感染，民進黨桃園市立委鄭運鵬昨天表示，國民黨團總召林為洲在他到場前，說桃園市立委自己隔離。林為洲昨晚在臉書還原前後脈絡，指鄭運鵬晚到，沒有聽到先前他和綠委莊瑞雄的對話，其實大家只是在寒暄沒有惡意，並對鄭運鵬致歉。

國民黨團總召林為洲昨天深夜以「回應鄭運鵬委員」為題發文，他說，昨天早上朝野協商，在院長游錫堃開始主持會議之前，大家閒聊，綠委鄭運鵬晚到，綠委莊瑞雄委員開玩笑口吻說，「阿洲，你在新竹離桃園很近，危險哦！要跟你保持距離」，後來，鄭運鵬進來，我就說，「那鄭運鵬來自桃園，不就更危險，......」。

林為洲指出，鄭運鵬晚到，不知道前面我們的對話，感覺我突然講這話，感受我可以理解，抱歉。我把前後的脈絡，說明清楚，其實大家只是在寒喧沒有惡意。防疫是朝野一致目標，病毒不會分藍綠，桃園加油，台灣加油。

(中時 )