1993年成立的王品牛排，是王品集團創始品牌，全球首店【台中文心店】走過27個年頭，「起家厝」將以嶄新風貌服務大家，兩款人氣商品重回菜單：麵包盅內盛裝香濃湯品的「法式麵包玉米濃湯」；以懷舊貝殼裝盛、低溫烘，表面焦糖香脆的吃不膩甜點「法式烤布蕾」，期待喚回五、六年級生的共同記憶，也邀請七、八年級生感受「老派約會」的經典。

王品表示，即日起搭配品牌活動，憑券到店消費2客套餐，就贈法式紅醬龍蝦乙隻(價值1,056元)，邀您一同款待心中最重要的人。王品集團更力行「安心專案」，確保您的用餐環境與安全，也請您協助防疫措施，成為王品牛排「心中最重要的人」。

王品牛排在台北、板橋、桃園、中壢、竹北、台中、台南、高雄...共11家分店，台中文心為創始店，1993年開業至今，憑藉美食與服務口碑，成為王品牛排的千萬店王，自去年10月起內部改裝，歷時三個月，內裝風格體現低調優雅、奢華卻不張揚，期待王品文心店成為「消費者的另一個家」。

王品牛排核心精神-為您款待心中最重要的人，王品牛排總監高長宏表示： 「藉由陳釀近30年的經典味道，驅動著兩代人心中情感連結，訴說著友情、愛情、親情的回憶，這種反覆回味，便是對心中最重要人的「款待」」。

王品牛排的主力客群約40-55歲的消費者，當年是許多人約會的好去處，現在成為家庭聚餐的首選。高長宏說：「即使經典款的王品牛小排，點餐率高達45％，但30-40歲的消費者，以約會或朋友聚餐為主要目的，希望有更多選擇。」經過迭代創新，王品牛排增加許多新選擇：炙烤帶骨牛小排、乾式熟成28天帶骨紐約客等不同套餐。

迎接「起家厝」台中文心店的新開幕，王品牛排邀請跨世代夫妻拍攝年度廣告，台語版由社群擁有超高人氣的萬秀洗衣店主人翁：萬吉與秀娥，刻畫夫妻情感的溫潤綿長；時尚版則請來藝人王陽明與蔡詩芸夫婦，在王品牛排來場最時髦的約會。

(中時 )