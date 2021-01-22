MSCI明晟21日表示，將把中國石油巨頭中海油剔除出MSCI明晟全球市場指數（MSCI ACWI）和MSCI中國全股票指數（MSCI China All Shares Indexes）。

中海油股價22日一度重挫5.08％，最新跌4.6％，報7.88港元。

MSCI發布聲明稱，自1月26日收盤時起，還將把中海油從相關非市值加權指數和相關定制化指數中剔除。

上一屆美國政府商務部在上週表示，將中海油列入所稱的同中國軍方有關聯企業黑名單。

(工商 )