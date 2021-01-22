MSCI將把中海油從部分指數中剔除 股價跌5％ 10:502021/01/22 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 MSCI明晟21日表示，將把中國石油巨頭中海油剔除出MSCI明晟全球市場指數（MSCI ACWI）和MSCI中國全股票指數（MSCI China All Shares Indexes）。 中海油股價22日一度重挫5.08％，最新跌4.6％，報7.88港元。 MSCI發布聲明稱，自1月26日收盤時起，還將把中海油從相關非市值加權指數和相關定制化指數中剔除。 上一屆美國政府商務部在上週表示，將中海油列入所稱的同中國軍方有關聯企業黑名單。 《類股》外資加持 貨櫃三雄剽悍 價值股補漲 中國高股息利多 (工商 ) #全球 #MSCI #中海油 #將把 #指數中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰台灣5G＋ ETF飆漲 人氣爆棚 04:102021/01/22 證券．權證 《國際經濟》日本元月PMI 悲＞喜 10:512021/01/22 財經 《國際金融》歐企處獲利十字路口 市場能見度低 09:102021/01/22 財經 亞洲科技股 一馬當先 04:102021/01/22 投資理財 14檔半導體股 紅不讓 04:102021/01/22 證券．權證 台積漲翻 台股狂飆上萬六 04:102021/01/22 財經要聞 特斯拉目標價 喊破1千美元 04:102021/01/22 全球財經 買書「學會改變」發票中200萬 得主至今未現身 11:412021/01/22 財經 119家上市櫃公司財報 明年3月中要先公告 04:102021/01/22 證券．權證 開發金23.6元公開收購 中壽回應：價格合理 04:102021/01/22 金融．稅務 《國際金融》ECB警告疫情傷害 歐股熄火 10:012021/01/22 財經 財經熱門新聞 澳煤炭船滯陸7個月走了 過幾天竟要再回去？ 原因曝光 - 財經 台灣晶片一哥幹掉美老大 奪陸手機晶片霸主 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 500元賠10萬 防疫保單賣翻 - 財經焦點 - 中國時報 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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