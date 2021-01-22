去年11、12月發票將於25日開獎，財政部提醒，去年9、10月特別獎（1000萬元）、特獎（200萬元）至今仍各有5張未領，包括花新台幣309元買「學會改變」書籍中大獎的發票，提醒限期領獎，別錯過迎來改變機會。

去年9、10月統一發票共開出開出10個特別獎（1000萬元）及16個特獎（200萬元），至今還各有5張沒人來兌領，財政部提醒，得主最晚3月5日前得現身領獎。

至今無人兌領的5張特別獎（1000萬元）發票中，多達4張消費金額都在百元以下，其中有一張才花35元買一杯青茶就中大獎，由桃園市桃園區復興路的「成助茶」開出，統一超商台南巿安南區淵中門市開出的42元中獎發票也還未領，購買品項包括統一麵包愛心牛奶球及可口可樂，為儲存在i-cash中的雲端發票。

其餘未領發票包括全聯新北中和景平門市開出的56 元鮮奶吐司與火龍果發票、桃園中壢環中東路二段「海口蔬菜水果平價中心」開出的89元紅莧菜、杏鮑菇發票，以及麥當勞新店安康店開出的185元餐點發票。

在特獎（200萬元）部分也有5張還沒領，消費金額最小一張才50元，從家樂福花蓮店開出，購買品項包括優酪乳、洋蔥，美廉社板橋仁愛店開出的94元蘋果調味乳發票，目前也無人兌領。

值得一提的是，有一張中獎發票，是由金石堂網路書店開出，花了309元買「學會改變」書籍加運費，幸運中大獎，不過，得主至今還未現身；財政部提醒，這張中獎屬於雲端發票，已儲存在金石堂會員載具中，請得主要留意，別錯失獎金帶來的改變機會。

此外，還有2張特獎未領發票，包括統一超商台中巿北屯區昌平門市開出的203元飯糰、關東煮與麥香紅茶發票，以及統一超商台中市大甲區蔣公門市開出的1004元資訊產品與鮮乳發票。（編輯：楊凱翔）1100122

(中央社)