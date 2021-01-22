美國總統拜登提名擔任國防部長的奧斯汀（Lloyd Austin）不符「退役軍官接掌國防部須等退役滿7年」的規定，但聯邦眾議院和參議院今天支持予以豁免，為他執掌五角大廈鋪路。

2016年以四星上將退役的奧斯汀將成為美國首位非裔國防部長。根據美國外交學院網站資料，67歲的奧斯汀1975年畢業於西點軍校，軍人生涯最高峰是2013年3月到2016年3月擔任美軍中央司令部司令，負責中東、中亞與南亞的軍事戰略與聯合作戰任務。

路透社報導，眾議院以326對78票批准豁免，遠高於簡單多數門檻。參議院也難得在眾議院行動後幾乎馬上表決，以示對這項人事案的支持。參議院以69對27票過關，高於所需的60票。

參議院預定明天上午表決奧斯汀任命案。

民主黨如今掌控參眾兩院，希望盡一切努力讓拜登國安團隊儘快就定位，克服不符文官統領軍隊傳統的疑慮。

拜登已在昨天宣誓就職。

國會先前僅兩度對近來退役的提名人選批准豁免，不過上次是在4年前，時任總統川普提名馬提斯（Jim Mattis）出任防長時就是相同狀況，當時也須獲得國會同意豁免。

儘管有一派人擔心，奧斯汀任防長有違美國長期文官控制軍隊的傳統，奧斯汀19日在參議院任命聽證會仍順利結束。兩週前國會大廈遭到川普支持者闖入，試圖阻止國會確認拜登勝選，奧斯汀對此表示，他會致力消除軍中「種族主義者和極端分子」。

部分官員曾表示，闖入國會的示威群眾遭逮捕起訴，其中有數人甚至使用服役時習得的軍事戰術，令人詫異。

眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）在聲明中說：「我國面臨重重國安挑戰，拜登總統理應獲得他選擇的內閣人選，因為他的政府正試圖解決這些挑戰。」

(中央社)