美國學者艾利森接受台灣媒體訪問時表示，美國總統拜登不會承認台灣獨立。對此，美國知名中國問題專家葛來儀表示，要了解拜登對台政策，建議關注權威政府發言人與官員的說法。

哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）日前接受台灣媒體專訪時說，拜登（Joe Biden）了解只有一個中國，對此毫無疑義。艾利森並說，一個中國的首都在北京，並不存在台灣這個獨立的國家，美國不會承認台灣獨立。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）在答覆中央社詢問時，間接駁斥了艾利森發言的代表性。她說，要了解拜登的對台政策，應關注權威發言人與政府官員的談話。

80歲的艾利森是美國老一輩的國防與外交學者，近年在華府中國政策圈並不活躍。他有個知名的理論叫「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap），主要是說當一個興起的強權挑戰既存強國的國際霸權地位時，往往會導致戰爭的發生。中國官員和學者經常引用這個理論，要美國跟中國和平相處，不要把中國當成敵人，以免爆發戰爭。

在前美國總統川普（Donald Trump）時代擔任國防部印太助理部長的薛瑞福（Randall Schriver）告訴中央社記者說，川普政府並未從根本改變美國的「一中政策」，在這樣的情況下，川普政府決定取消官方與台灣交往的限制，對拜登政府而言是個幫助，不是有些美國媒體所謂的「詭雷」。

他指出，對這一項決策的批評，可能會讓「中共荒謬的立場變得有理」，例如聲稱美國官員訪台層級從助理國務卿（助理部長）提升到國務次卿（次長），就構成開戰的理由。

薛瑞福指出，剛卸任的川普政府並未承認有個叫台灣的獨立國家，但中華民國台灣存在並且在全球有正式邦交國是個事實。他指出，中共在新疆建立集中營，強迫維吾爾人勞動，香港不再享有自治，而且中共正試圖在南海落實非法、廣泛的主權聲索，這些也是客觀的現實情況，川普政府讓美國許多政策更符合客觀現實立場，應當為此得到肯定。

此外，台灣駐美代表蕭美琴獲得主辦單位邀請，在20日出席拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）的就職典禮，是1979年美國與中華民國台灣斷交以來，台灣官員第一次獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請，和過去台灣方面透過美國個別國會議員取得邀請函有所不同。

這個主辦單位的正式名稱是美國國會就職典禮聯合委員會（U.S. Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies），是依美國憲法第20修正案，從1901年起每4年成立1次的任務型組織，負責總統、副總統就職典禮的籌劃與執行。

目前擔任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福說，蕭美琴參加拜登就職典禮，讓他對於新政府繼續重視與台灣有意義往來以支持美國利益感到鼓舞。

葛來儀則認為，蕭美琴正式獲邀顯示美國重視與台灣的夥伴關係，並尋求持續強化雙邊關係。

(中央社)