隨著全球經濟復甦，BMW集團正試圖重返疫情前的營業利益率目標，然而財務長彼得(Peter)表示，對電動車的鉅額投資，表示公司不得不簡化產品組合。

彼得指出，由於疫情而來的封鎖，訂單有減少，但如果在二月中旬可以開啟活動，BMW將可以提出一個合理的第一季表現。

市場的改善、脫歐達成協議，以及BMW計畫將在中國合資公司的持股比例從50%提高到75%，此等應可協助其重返疫情前營業利益率的目標，從8%拉高到10%。彼得在慕尼黑總部指出，這不是遙遠的未來，而是近期的目標。BMW集團預計在3月公布2021年獲利目標。

高階車款在中國的銷售，可為BMW提供最需要的協助；同時對戴姆勒集團和福斯集團也一樣，該兩家公司2020年的營業利益率應該在2%和3%之間。

而將燃油車生產線轉移到電動車，以符合歐盟和中國的排放要求，其費用是巨大的。彼得指出，BMW可以處理好轉型，有信心可以獨自完成；由於電動車轉型成本和開發費用很高，電動車銷售占比又低，所以對BMW來說，電動車是較不具獲利性；這也是為什麼投資很重要的原因。

BMW正在降低複雜性，例如減少引擎變異選項和款式變化、減少客戶不使用的功能、軟體尋求簡化。

BMW在2020年於全球電動車銷量上升31.8%；並計畫今年銷量要倍增。

BMW雖然一直把德國同業視為主要競爭對手，但是彼得表示，目前目光逐漸朝向舊金山以及諸如中國的蔚來汽車等公司，以尋求靈感。

(時報資訊)