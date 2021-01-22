美股消息面：

1.對美國將推出大規模紓困與振興計畫的預期使避險需求降溫，周四美元連續第三天走貶，尾盤ICE美元指數跌0.2%，報90.19。歐元兌美元升值0.5%，報1.2159美元。歐洲央行總裁拉加德呼籲歐盟盡快推動復甦基金，她表示，新冠肺炎疫情惡化，可能使歐元區經濟進一步遭受打擊。市場看好美中兩國經濟前景，加元、澳元與紐西蘭元等商品貨幣走高。

2.美國原油庫存意外增加，投資人對用油需求疲弱感到擔憂，周四國際油價漲跌互見，紐約期油收跌18美分，為每桶53.13美元。倫敦布蘭特期油收漲2美分，為每桶56.1美元。美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加260萬桶，市場預期為減少120萬桶。

3.獲利了結賣壓湧現，紐約2月期金收跌60美分或0.1%，為每盎司1865.9美元。惟美國將擴大激勵的預期使跌幅受限。

4.美國費城聯準銀行1月製造業指數為＋26.5，遠高於市場預期的＋12與去年12月的＋9.1。

5.美國商務部周四公布，去年12月新屋開工數上升5.8%，以年率計為166.9萬戶，超出市場預期的156萬戶。建築許可增加4.5%，以年率計為170.9萬戶，市場預期為160.4萬戶。

6.美國勞工部公布，上周（截至1月16日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少2.6萬人，達90萬人，少於市場預期的93.5萬人。上周初領失業救濟金人數4周均值為84.8萬人，較前一周增加2.35萬人。截至1月9日止當周，美國續領失業救濟金人數為505.4萬人，較前一周減少12.7萬人。

(時報資訊)