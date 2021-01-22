紡織股上游的新纖(1409)、集盛(1455)獲選納入最新「臺灣指數公司中小型A級動能50」成分股。集盛加工絲今年在新機台加入後，可望提升獲利。

隨主要原料CPL價格上揚，集盛尼龍粒、尼龍絲等相關產品報價跟漲，目前價格跟利潤已恢復到疫情前的正常水準。公司加工絲生產著重在少量多樣產品、客製化， 在加工絲價格上漲後，營運也轉好，而在正常狀況下，2021年第一季 (農曆年前後)是加工絲出貨旺季，營運有望維持較佳水準。

集盛尼龍粒及加工絲營收占比逾7成，公司表示，尼龍粒產線整合後，將可提升稼動率有效降低成本，尤其可避免因減產損失造成的成本負擔。尼龍主要原料CPL目前價格上揚，2020年第四季起，尼龍粒訂單需求旺盛，部份產品供不應求，2021年展望樂觀。新建聚酯原絲產線第一期已順利量產，第二期也於去年第四季完成裝機試產，生產效率及品質均達業界水準以上，逐漸發揮聚酯產品一貫化優勢，可望提升聚酯加工絲獲利能力。未來聚酯原絲產線將逐步增加特殊POY產量，供應自有加工絲使用，可望提升加工絲競爭力。集盛加工絲產品擁有優良品質及堅強研發能力，備受下游客戶肯定，自2020年第三季起毛利率逐漸提升已超越2019年水準，目前產能滿載，產品供不應求，已增購5台新型假撚機，2021年第一季起陸續投產，提高加工絲之獲利。

集盛纖維事業部的客戶包括:全球知名運動品牌如NIKE、ADIDAS、PUMA、NEW BALANCE等，而化材事業部客戶涵蓋產業別更廣，有BMW、YAMAHA、DEPO、IKEA等。

(時報資訊)