春節將至，國民黨今召開記者會，由發言人洪于茜、盧宸緯共同公布新年春聯，選用「牛轉乾坤、奮啟新局」為題，即是期望在迎接牛年到來之際，大家可以一起走出疫情困境，不僅要扭轉困境，更要為中華民國開啟新局。

盧宸緯指出，去年大家持續受到疫情的肆虐，因此本次選用「牛轉乾坤、奮啟新局」為題，即是期望在迎接牛年到來之際，大家可以一起走出疫情困境，不僅要扭轉困境，更要為中華民國開啟新局。

春節將至，國民黨22日召開記者會，由主席江啟臣（中）、發言人洪于茜（左）、盧宸緯（右）共同公布新年春聯，選用「牛轉乾坤、奮啟新局」為題，即是期望在迎接牛年到來之際，大家可以一起走出疫情困境，不僅要扭轉困境，更要為中華民國開啟新局。（鄧博仁攝）

洪于茜表示，今年的春聯題字為李轂摩大師親自揮毫的墨寶，李大師所擅長的字、畫融合，生動風格手法皆呈現於今年的墨寶春聯中。考量近日疫情嚴重，本次將不另行安排公開發放，有需要的民眾可以直接至地方黨部索取，數量有限，送完為止。

隨後國民黨主席江啟臣出席黨部另一記者會時被媒體堵訪，問到春聯當中的「啟」字與他的名字一樣，是否在幫他宣傳？對此江啟臣回稱，每個人的名字都會跟日常用字有所重疊，春聯意義在於期許未來、看見未來，並把不好的拋棄掉，扭轉乾坤就是扭轉逆境，不管是國民黨或台灣去年都遭遇逆境，台灣因為因應疫情社會共同付出成本，國民黨則遭遇敗選挫折，希望在新的一年可以扭轉，開啟新局面，趕快結束疫情，並趕走萊豬給大家健康的食安環境。

(中時 )