駐美代表蕭美琴受邀出席美國總統拜登就職典禮，首次獲得就職典禮國會聯合委員會的正式邀請，這是台美斷交42年來的外交突破，不過，國民黨質疑，過去皆有受邀出席，沒有實質上的外交突破。民進黨國防外交委員會立委羅致政今在臉書表示，同樣的邀請函不同的意義，這次是主辦單位直接邀請，而非比照過去請託國會議員取得。

針對民進黨政府對「42年來的外交突破」的説法，藍營質疑，邀請函都印著主辦單位JCCIC的字樣，所以那來什麼「突破」？羅致政認為，這樣的批評根本劃錯重點，更是魚目混珠、混淆視聽，因為要進入典禮會場，當然需要名牌或邀請函，重點是邀請函是如何取得？是比照過去請託國會議員取得，還是主辦單位直接邀請？

羅致政以在台灣參加總統就職典禮或國慶大會為例，一般民眾跟立委可能都有邀請函，而請長的一模一樣，但立委的邀請函是主辦單位直接署名邀請，一般民眾多數是透過民意代表間接取得，坐的位子也在不同區域。

羅致政說，到底有沒有創下先例不用爭辯，只要看美國參議院外交委員會主席Jim Risch在第一時間的推文就明瞭，連他都說這是1979年來的第一次，還讚許了拜登新政府的邀請。

羅致政強調，這項外交突破，照理是全民、跨黨派都應該高興的事，怎麼還有人百般質疑、酸言酸語，甚至還不以為然，真是怪。

(中時 )